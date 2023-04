Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Taschendieb unterwegs - Zeugen gesucht

Ein Taschendieb bediente sich in Heilbronn am Donnerstagabend an einem Mobiltelefon eines 28-Jährigen. Gegen 19.20 Uhr war der Mann in der Stadt unterwegs und wartete im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße. Dem 28-Jährigen näherte sich ein Unbekannter und zog diesem das Handy aus der Hosentasche. Anschließend rannte der Dieb davon und floh über die Kasernengasse. Dabei wurde er beobachtet, wie ihm sein Diebesgut auf den Boden fiel und er es anschließend wieder aufhob. Der Taschendieb wurde wie folgt beschrieben:

- circa 20 Jahre alt - 1,75 Meter groß - sehr schlanke Statur - Ziegenbart - Bekleidet mit einer grauen Jogginghose, schwarzer Jacke, grauer Kapuzenpullover, Basecap der Marke "Gucci" und eine dunkle Bauchtasche

Zeugen und Personen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Offenau: Münzautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, und Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, den Münzautomaten einer Waschanlage in Offenau auf. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Automaten der Waschanlage in der Straße "Unter der Kaiserpfalz" und brachen diesen auf. Aus dem Inneren entnahmen sie das gesamte Münzgeld. Der Polizeiposten Gundelsheim bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 06269 41042 bei der Polizei zu melden.

Eppingen: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen sucht die Polizei nach Zeugen der Geschehnisse. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Bretten. Im Bereich der Anschlussstelle "Eppingen West" bog er nach links auf die Landesstraße 1110 ein. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Frontalzusammenstoß mit dem auf der Bundesstraße entgegenkommenden VW Golf eines 28-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurden jeweils durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs werden Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Graffitischmiererei im alten Schwimmbad - Zeugen gesucht

Unbekannte stiegen zwischen Dienstag um 18 Uhr und Donnerstag um 14 Uhr in ein Freizeitbad in Neckarsulm ein und beschmierten mehrere Flächen mit Farbe. Im genannten Zeitraum begaben sich die Täter zu dem dauerhaft geschlossenen Schwimmbad im Wilfenseeweg und verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Außenbereich der ehemaligen Badeanstalt. Dort besprühten sie mehrere Flächen mit schwarzer Farbe. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Neckarslum sucht nun Zeuge und Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

