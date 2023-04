Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gegen Tiergehege gefahren

Gegen 7 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Fiat Punto gegen den Zaun des Tiergeheges in der Uhlandstraße in Öhringen. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten ein leichter Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, sodass die Frau die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Den Führerschein musste die junge Frau vorerst abgegeben. Am Tiergehege entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro, der Schaden am Pkw kann derzeit nicht beziffert werden.

