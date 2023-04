Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Am Montag, gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Charlottenstraße an der Einmündung zur Schmollerstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Taxis der Marke Mercedes-Benz die Charlottenstraße in Richtung Rathenauplatz. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Fahrer eines Motorrollers, welcher aus der Schmollerstraße nach links in die Charlottenstraße einfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000 EUR. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden vom Verkehrsdienst Weinsberg geführt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 07134-5130 mit dem Verkehrsdienst Weinsberg in Verbindung zu setzen.

