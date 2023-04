Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Obersulm-Willsbach: Unfall mit Leichtverletztem

23.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Montagmorgen in Obersulm-Willsbach. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem Opel Zafira gegen 8 Uhr von der Robert-Bosch-Straße in den Kreuzungsbereich der Löwensteiner Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Renault eines 48-Jährigen. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt und suchte im Anschluss an den Unfall einen Arzt auf.

Obersulm: Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht!

Vermutlich wurde am Montag im Bereich Obersulm ein schwarzgraues Herrenfahrrad der Marke Tunturi entwendet. Im Zusammenhang mit anderweitigen Ermittlungen konnten das Fahrrad und der vermeintliche Täter am Montag gegen 13.15 Uhr angetroffen werden. Da der Mann keine plausiblen Angaben zu dem von ihm mitgeführten Fahrrad machen konnte, wird derzeit von einem Diebstahlsdelikt ausgegangen. Der 37-Jährige machte keinerlei Angaben zur Herkunft des Fahrrades. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 4009370 in Verbindung zu setzten.

Bad Wimpfen: Automat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Knapp 3.000 Euro Sachschaden hinterließen bislang Unbekannte, nachdem sie versucht hatten einen Automaten einer Tankstelle in der Carl-Ulrich-Straße in Bad Wimpfen aufzubrechen. Die Unbekannten machten sich vermutlich im Zeitraum von Freitag 12 Uhr bis Montag 7.30 Uhr am Automaten zu schaffen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Bonfeld: Mit Bein in Gartenfräse gerutscht

Vermutlich schwere Verletzungen zog sich ein 82-Jähriger am Montagabend bei Gartenarbeiten in Bonfeld zu. Der Mann arbeitete mit einer weiteren Person mit einer Gartenfräse in seiner Grünfläche. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte der Mann aus und fiel dabei unter die Gartenfräse. Durch die Rotation des Fräsmessers wurde der 82-Jährige immer weiter in die Fräse gezogen und konnte nur durch die Hilfe des Anwesenden befreit werden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Bad Rappenau: Brand bei Renovierungsarbeiten

In einem leerstehenden Industriegebäude "Am Schafbaum" in Bad Rappenau kam es am Montagabend zu einem Brand. Gegen 17.30 Uhr geriet ein Haufen Verpackungsmaterial an der Fassade des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Fassade und der Eingangsbereich des Gebäudes wurden beschädigt. Die Feuerwehren Bad Rappenau und Bad Wimpfen konnten den Brand schnell löschen. Der Schaden am Gebäude wird auf 50.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Eppingen: Autofahrerin gefährdet

Bereits am Samstagmittag kam es auf der Adelshofer Straße in Eppingen zu einem kuriosen Vorfall. Gegen 12.25 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW Tiguan von Eppingen in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße 293. Plötzlich stieg vor ihr von links nach rechts ein großer Schwarm Tauben über die Straße in die Luft. Eine der Tauben kollidierte mit der Windschutzscheibe der Frau. Durch den Aufprall erschrak die 56-Jährige sehr, konnte jedoch ihre Fahrspur halten. Nach ersten Ermittlungen ließ ein 73-Jähriger mehrere von ihm gezüchtete Tauben am Straßenrand losfliegen, die dann im Anschluss die Kollision verursachten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

Heilbronn: Mit über 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Beamte des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen kontrollierten am Montagabend einen 46-jährigen Fahrradfahrer in der Frankenbacher Straße in Heilbronn. Der Mann war der Streife zunächst durch seine schlangenlinienartige Fahrweise aufgefallen. Da bei der Kontrolle erheblicher Alkoholgeruch vom Mann ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Als dieser einen Wert über 2,3 Promille anzeigte, musste der Fahrradfahrer die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

