Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Theodor-Schöllig-Straße in Mudau zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Haus. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und Schmuck gestohlen. Der Wert des Diebesgutes kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei in Mosbach ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell