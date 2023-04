Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (170/2023) Motorrad kollidiert frontal mit Pkw - 23 Jahre alter Kradfahrer und seine 21-jährige Sozia werden schwer verletzt. Verkehrssicherheitsberater rät zum Saisonbeginn zur besonderen Vorsicht

Hann. Münden, Ortsteil Glashütte, L 561 zwischen Oedelsheim und Hemeln Montag, 10. April 2023, gegen 13.05 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Beim Zusammenstoß mit einem Pkw sind am Ostermontag (10.04.23) zwischen Glashütte und Hemeln (Landkreis Göttingen) ein Motorradfahrer mit seiner Sozia schwer verletzt worden. Der 23-Jährige und seine 21 Jahre alte Begleitung wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide befinden sich außer Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße 561 gegen 13.05 Uhr unweit der Ortslage Glashütte im Bereich einer scharfen Rechtskurve. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Krad des 23-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen beim Befahren der Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 53-jährigen aus dem Landkreis Kassel.

Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer und seine Sozia schwer verletzt. Während der 23-Jährige mit dem Rettungshubschrauber aus Göttingen in ein Krankenhaus nach Kassel geflogen wurde, brachte ein RTW seine 21-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus nach Hann. Münden. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An Pkw und Krad entstanden Schäden in Höhe von geschätzt 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn war die L 561 in beide Fahrtrichtungen bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen (Foto) rät zur besonderen Vorsicht: "Nachdem in den zurückliegenden Wintermonaten die motorisierten Zweiräder nahezu völlig aus dem Verkehrsgeschehen verschwunden waren, verlangt der Beginn der Motorradsaison auf den Straßen allen Verkehrsteilnehmern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht ab."

Überprüfen Sie daher Ihr Motorrad auf

- funktionsfähige Beleuchtung / "Sichtbarkeit ist Sicherheit!", richtigen Reifendruck, - mögliche Reifenbeschädigungen und eine ausreichende Profiltiefe und die richtige Kettenspannung (Kettendurchhang).

Lernen Sie zum Saisonstart Ihre Maschine wieder zu beherrschen, insbesondere die starken Beschleunigungs- und Bremskräfte:

- Überschätzen Sie sich nicht selbst! Fahren Sie stets vorausschauend, gelassen und entspannt. - Denken Sie "um die Kurve und nicht nur "um die Ecke"! Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen! - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen an! - Investieren Sie in ein Fahrsicherheitstraining - das ist das "A" und "O"! - Testen Sie niemals "Grenzen" aus. Riskieren Sie nicht Ihr Leben oder Ihre Gesundheit! - Wählen Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Unterlassen Sie das "Vorbeihüpfen an Autoschlangen" (Kolonnenspringen). Riskieren Sie nichts! - Nutzen Sie hochwertige Motorradkleidung! - Handschuh, Stiefel und ein Lederkombi mit Protektoren sind Grundausstattung! - Sichtbarkeit ist Sicherheit! Signalfarben an Kleidung und Helm erhöhen die Wahrnehmbarkeit!

Ein Apell auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere an die Autofahrer:

- Fahren Sie vorausschauend! Nehmen Sie Rücksicht auf Motorradfahrer, diese haben keine Knautschzone! - Rechnen Sie mit den starken Beschleunigungskräften von einem Motorrad.

Ihre Sicherheit liegt allen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Göttingen am Herzen. Kommen Sie sicher an!

