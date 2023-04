Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (167/2023) Einbruch in Wohnhaus in Hann. Münden - Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Talblick

Zwischen Samstag, 01. April, 12.30 Uhr bis Sonntag, 02. April 2023, 00.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Die Abwesenheit der Bewohner machten sich Unbekannte am vergangenen Samstagnachmittag (01.04.23) zu Nutze und drangen in ein Wohnhaus im "Talblick" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür Zugang in das Gebäude und durchwühlten nahezu jeden Raum nach geeignetem Diebesgut. Als die Bewohner kurz nach Mitternacht wieder in ihr Heim zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und verständigten die Polizei. Von den Unbekannten fehlte jede Spur.

Ersten Informationen zufolge wurde neben Bargeld auch diverser Schmuck gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die an dem fraglichen Abend im Bereich "An der Rehbocksweide", "Talblick" oder "Am Sonnenhang" verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell