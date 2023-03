Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "falscher Handwerker" nimmt Schmuck von Seniorin mit - Polizei kann Wohnwagenaufbrecher stellen - Zusammenhang!? ++ Fahrraddiebe erwischt - Polizeibeamte stellen Fahrraddieb - Drogen dabei ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.03.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebe erwischt - Polizeibeamte stellen Fahrraddieb - Drogen dabei

Am 13.03. gegen 19:30 Uhr wurde ein polizeibekannter 27-Jähriger durch Zeugen dabei beobachtet, wie er versuchte ein Fahrrad aus einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus im Ilmenaugarten zu entwenden. Der Verursacher erhielt einen Platzverweis, das Fahrrad konnte gesichert werden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einen weiteren Fahrraddieb beobachteten Zeugen am 13.03. gegen 21:45 Uhr in der Lauensteinstraße. Ein 21-Jähriger entwendete ein an einem Zaun gesichertes Damenfahrrad. Nach einer kurzen Fahndung durch Polizeibeamte konnte der Dieb mit dem Fahrrad gestellt werden. Bei dem 21-Jährigen konnten zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - "falscher Handwerker" nimmt Schmuck von Seniorin mit - Polizei kann Wohnwagenaufbrecher stellen - Schmuck sichergestellt - Zusammenhang!?

Am 13.03. gegen 16:00 Uhr gab sich ein zunächst unbekannter Mann an der Wohnungstür gegenüber einer Seniorin im Lüner Damm als Handwerker aus und gelangte so in die Wohnung. Er suggerierte der 93-Jährigen, dass er Wasser ablassen müsse, in der Folge entwendete er jedoch Schmuck und flüchtete.

Gegen 19:00 Uhr wurde durch Zeugen ein Mann im Vrestorfer Weg gemeldet, wie dieser versuchte einen Wohnwagen gewaltsam zu öffnen. Der Mann wurde durch die Zeugen angesprochen und verließ daraufhin die Örtlichkeit. Durch Polizeibeamte konnte ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 59-Jähriger im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Bei diesem wurde diverser Schmuck aufgefunden, welcher aus dem Einschleichdiebstahl stammen könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Tipps:

- Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will: Schauen Sie zuvor durch den Türspion oder aus dem Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

- Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie nur Handwerker rein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienstausweis, prüfen sie ihn sorgfältig (Druck? Foto? Stempel?) bei gutem Licht. Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Lassen Sie währenddessen Ihre Tür versperrt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

- Informieren Sie die Polizei, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen.

Lüneburg - Versuchter WhatsApp-Betrug und Falsche Polizeibeamte - Hinweise

Im Verlauf des 13.03. kam es unter anderem in Lüneburg zu einem versuchten WhatsApp-Betrug. Ein 67-Jähriger erhielt eine SMS von seinem angeblichen Sohn, welcher angab eine neue Nummer zu haben, da seine SIM-Karte nicht mehr funktioniere. Der 67-Jährige erkannte den Betrugsversuch und ging auf die Nachricht nicht ein.

Gegenüber einer 84-jährigen Seniorin gaben sich Unbekannte am Telefon zudem als Kriminalpolizei Lüneburg aus. Sie riefen die Dame an und teilten ihr mit, dass zwei Täter gefasst worden seien und man eine Liste mit Namen gefunden habe. Zudem wurde von einem Tresor mit 20.000 Euro gesprochen. Die 84-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch unverzüglich.

Hintergrund:

Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++

Lüneburg - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Kind leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 12.03. gegen 09:45 Uhr im Bereich der Lüneburger Straße. Eine 12-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Lüneburger Straße (Kreuzung Osterwiese) an einer dortigen Fußgängerampel durch einen bisher unbekannten schwarzen Pkw angefahren. Ein in Richtung stadtauswärts fahrender Pkw-Fahrer touchierte das Mädchen, welches ein Fahrrad schob, sodass diese bei der Kollision leicht verletzt wurde. Der Fahrer und auch seine Beifahrerin stiegen aus dem Fahrzeug aus und fragten nach Verletzungen des Kindes. Die Beifahrerin gab zudem an, dass sie Kinderärztin sei. Im Anschluss entfernten sich die beiden Personen jedoch ohne ihre Personalien anzugeben oder die Polizei zu informieren. Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Bardowick- Brennender Mülleimer in Schule

Zu einem kleinen Brand eines Mülleimers kam es am 14.03. gegen 08:30 Uhr in einer Schule in der Straße Große Worth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Inhalt eines Papierkorbes in Brand. Durch Lehrkräfte konnte dieser gelöscht werden, Reste wurden durch die alarmierten Feuerwehr Bardowick gelöscht und das Gebäude anschließend belüftet. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden.

Lüneburg - Pkw in Tiefgarage zerkratzt - Hinweise

Am 13.03. zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beschädigten Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen geparkten Pkw Peugeot 2008 in einer Tiefgarage im Spillbrunnenweg. Der Lack des Pkw wurde so beschädigt, dass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - gesundheitliche Probleme - Kollision mit Gegenverkehr - vier Verletzte

Zu einer Kollision mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kam es in den Morgenstunden des 14.03.23 auf der Bundesstraße 493 zwischen Lüchow und Küsten. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 75 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW in Fahrtrichtung Küsten gegen 07:30 Uhr aufgrund von gesundheitlichen Problemen immer weiter in den Gegenverkehr gefahren. Dabei kollidierte der VW seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Nissan einer 50-Jährigen. Eine 27 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Pkw Skoda, die hinter dem Nissan fuhr, versuchte noch auf die Gegenfahrbahn ausweichen, kollidierte jedoch auch mit dem VW der Seniorin. Die 27-Jährige erlitt eine Fraktur. Die 75-Jährige sowie zwei Mitfahrer im VW wurden leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 35.000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis in die frühen Mittagsstunden teilweise voll gesperrt werden.

Dannenberg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 77-Jährigen griffen sich Unbekannte in den Mittagsstunden des 13.03.23 in einem Bekleidungsdiscounter An den Ratswiesen. Diebe erlangten die Börse gegen 11:30 Uhr aus der offenen Umhängetasche der Frau, während sie einkaufte. Neben Bargeld verschwanden auch persönliche Papiere sowie EC-Karten. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Die Polizei mahnt und rät:

"Tragen Sie Ihre Geldbörsen direkt am Körper (am besten in verschlossenen Innentaschen)!"

Gartow - Einbruchsversuch in Thermalbad scheitert

Einen Nebeneingangstür des Thermalbads Am Helk versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 10. und 14.03.23 aufzubrechen. Die Täter scheiterten; jedoch entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Oetzen, OT. Stöcken - "Wurstautomaten" mit aufgebrochen und demoliert - hoher Sachschaden

Vermutlich mit einem Schlagwerkzeug demolierten Unbekannte in den späten Abendstunden des 12.03.23 einen Automaten für Fleischwaren "Wurstautomaten" auf einem Hof Hinterm Dorfe. Gegen 23:00 Uhr gelang es den Tätern auch den Automaten zu öffnen und an die Geldkassette mit Kleingeld zu gelangen. Es entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Betriebs- und Büroräume

In Betriebs- und Büroräume eines Gebäudes in der Bremer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 14.03.23 ein. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und sich im Gebäude umgeschaut. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Satteltaschen vom Fahrrad gestohlen - 59-Jähriger als Täter

Die am Fahrrad einer 61-Jährigen angebrachten Satteltasche mit medizinischem Gerät sowie Lebensmitteln nahm ein 59-Jähriger in den Morgenstunden des 13.03.23 in der Schuhstraße mit. Zeugen konnten den Täter in der Folge identifizieren. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 59-Jährigen.

Uelzen - Pkw-Scheibe mit Stein beschädigt

Die Scheibe eines im Hagenskamp abgestellten Pkw Skoda Octavia beschädigten Unbekannte in den Vormittagsstunden des 13.03.23. Vermutlich durch den Wurf eines Steins zersplitterte die Scheibe, so dass ein Sachschaden von gut 100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit Schranke kollidiert und abgehauen - roter Pkw Audi als Verursacher? - mehr als 10.000 Euro Schaden

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer im Verlauf des 11.03.23 eine Parkplatzschranke eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße demoliert hatte. Vermutlich war der Verursacher mit einem roten Pkw Audi gegen die Schranke gefahren und verursachte einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die hinterlassenen Autoteile lassen auf einen roten Audi schließen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -353, entgegen.

