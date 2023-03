Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Presseinformation Veranstaltungshinweis -> Florence Brokowsi-Shekete liest zum Auftakt der LGer Woche gegen Rassismus am 19.03.23 im Museum Lüneburg - "Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen"

Lüneburg (ots)

Presseinformation von Kriminalpräventionsrat (KPR) in Hansestadt und Landkreis, AWOSOZIALeDienste, der Gleichstellungsbeauftragten der Hansestadt, dem Museum und dem Literaturbüro Lüneburg

Florence Brokowsi-Shekete wird zum Auftakt der Lüneburger Woche gegen Rassismus am Sonntag, 19.März 2023, 18:00 Uhr, im Museum Lüneburg Marcus-Heinemann-Saal, aus ihrem neuen Buch "Raus aus den Schubladen! - Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen" lesen.

Diese öffentliche Veranstaltung ist kostenfrei und wird von Dr. Steffi Hobuß moderiert. Florence Brokowski-Shekete hat für ihr neues Buch mit 12 Schwarzen Deutschen aus verschiedensten Berufen über ihr Leben gesprochen - vom Metzgermeister in Speyer über den ostfriesischen Kfz-Mechaniker bis zur Gynäkologin in Saarbrücken. Wie sieht ihr Alltag aus? Welche Erfahrungen machen sie als Schwarze Menschen in Deutschland? Nach dem Motto »Raus aus den Schubladen!« lädt Florence Brokowski-Shekete dazu ein, verschiedene Lebenswege kennenzulernen, etwas über Alltagsrassismus zu erfahren, den Schwarze Menschen nach wie vor erleben, und den eigenen Horizont zu erweitern. Ein wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung und zum Empowerment von Schwarzen in Deutschland, aber auch zur Verständigung. Die vielen positiven Reaktionen auf ihre Autobiografie »Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen« verdeutlichten Florence Brokowski-Shekete, wie solche Innensichten gegenseitiges Verständnis fördern und Mut machen können.

Durch eine Kooperation von Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis, AWOSOZIALeDienste, der Gleichstellungsbeauftragten der Hansestadt, dem Museum und dem Literaturbüro Lüneburg ist es gelungen, diese bekannte Autorin erneut für die Lesung in Lüneburg zu gewinnen. Am Folgetag wird sie an der Georg-Sonnin-Schule Lüneburg (BBS II) im Rahmen einer schulinternen Veranstaltung aus dem Buch lesen und für eine Diskussion mit Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen (gefördert durch AWOSOZIALe Dienste, JMD Lüneburg, Respekt Coaches, BMFSFJ).

Beide Veranstaltungen finden im Rahmen der Lüneburger Wochen gegen Rassismus - Für eine offene Gesellschaft statt.

