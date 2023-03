Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Winterwetter sorgt für angespannte Verkehrslage in der Region - Vielzahl von Verkehrsunfälle - Lage beruhigte sich gegen Mittag ++ Lkw in Serie bleiben "liegen" ++ mit Tanklastzug kollidiert ++

Lüneburg (ots)

10.03.2023

Lüneburg

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Winterwetter sorgt für angespannte Verkehrslage in der Region - Vielzahl von Verkehrsunfälle - Lage beruhigte sich gegen Mittag

Eine angespannte Verkehrslage aufgrund der winterlichen Straßen verzeichnete die Polizei in der Region Nord-Ost-Niedersachsen im gesamten Verlauf des 10.03.23. Dabei ereigneten sich seit Mitternacht in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen fast 60 Verkehrsunfälle (LG: 30, LD: 15, UE: 13). In den meisten Fällen blieb es bei sog. Blechschäden. Nur in Einzelfällen kam es zu Personenschäden.

Amelinghausen/Drögennindorf - Lkw in Serie bleiben "liegen"

Durch den heftigen Schneefall und die Eisbildung auf der Fahrbahn, kamen in den frühen Morgenstunden des 10.03.23 einige LKW auf dem Drögennindorfer Berg zum Stillstand. In der weiteren Folge blieben ca. 20 LKW liegen und kamen nicht mehr vorwärts. Erst durch einen freundlichen Traktorfahrer wurden alle LKW nach und nach freigeschleppt. Die Bundesstraße musste für die Maßnahme komplett gesperrt werden.

Lüneburg - Gelenkbus steckt fest

Mehrere Abschlepper mussten sich in den Morgenstunden gegen 10:30 Uhr in der Schützenstraße auch um einen "festgefahrenen" Gelenkbus kümmern. Auch dieser kam ohne Schäden wieder frei.

Bleckede - von Frau angesprochen - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 79-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Morgenstunden des 09.03.23 bei einem Discounter im Nindorfer Moorweg. Die Seniorin wurde gegen 09:40 Uhr von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. An der Kasse bemerkte sie den Verlust der Geldbörse, die die 79-Jährige in der Einkaufstasche im Einkaufswagen deponiert hatte. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen direkt am Körper!"

Amt Neuhaus, OT. Sückau - nach gesundheitlichen Problemen - Traktor verunfallt

Aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls verunfallte ein 60 Jahre alter Fahrer eines Traktors John Deere in den Nachmittagsstunden des 09.03.23 auf der Landesstraße 232. Der 60-Jährige war gegen 16:45 Uhr mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - mit Tanklastzug kollidiert - zwei Leichtverletzte - Gefahrgutzug im Einsatz

Mit einem Tanklastzug kollidierte ein 55 Jahre alter Fahrer eines Pickup Toyota in den Morgenstunden des 10.03.23 auf der Bundesstraße 216 zwischen Metzingen und der Göhrde. Der Pickup war auf schneebedeckter Fahrbahn gegen 06:30 Uhr ins Schleudern gekommen mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper kollidiert. Der 61 Jahre alte Fahrer eines folgenden Pkw VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Der 55-Jährige sowie der 61-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen war auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr im Einsatz.

Küsten - beim Überholen verunfallt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 36 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Sprinter aus dem Landkreis Salzwedel in den Morgenstunden des 10.03.23 auf der Kreisstraße 8. Der Mann aus Arendsee hatte trotz der Witterung gegen 06:40 Uhr zwischen der Bundesstraße 248 und Beutow mehrere Pkw überholt, geriet in der Folge ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Transporter schleuderte zurück auf die Fahrbahn, kollidierte mit einem Lkw MAN und dann erneut mit einem Straßenbaum. Dabei wurde auch der 39 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Der Führer Lkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

Gartow - Frontalzusammenstoß - zwei Schwerverletzte

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es in den Morgenstunden des 10.03.23 auf der Kreisstraße 38 zwischen Prezelle und Rondel. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Transporters Daimler Sprinter war aufgrund von Schneeglätte gegen 08:00 Uhr in den Gegenverkehr gefahren und kollidierte dort mit einem Pkw Skoda eines 33-Jährigen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 35.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - VW Crafter verunfallt auf Bundesstraße 4

Aufgrund der Witterung verunfallte ein Transporter VW Crafter in den frühen Morgenstunden des 10.03.23 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Der 23 Jahre alte Fahrer kam gegen 04:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Bienenbüttel - Schneelast - Tanne auf Fahrbahn - ausgewichen

Aufgrund einer auf die Fahrbahn geknickten Tanne (Schneelast) wich ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Morgenstunden des 10.03.23 gegen 06:10 Uhr auf der Landesstraße 233 zwischen Melbeck und Bardenhagen auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei "brach das Heck des Skoda aus", so dass der Pkw im Gegenverkehr mit einem Pkw Renault eines 61-Jährigen kollidierte. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 35.000 Euro.

Bad Bevensen - "Häusliche Gewalt" in Unterkunft - Mann wegwiesen und in andere Unterkunft verlegt

Zu einer "Häuslichen Gewalt" kam es in den Nachmittagsstunden des 09.03.23 in einer Unterkunft für Ukrainische Flüchtlinge in Bad Bevensen. Ein betrunkener 51-Jähriger hatte seine Frau geschlagen. Die alarmierte Polizei leitete ein Strafverfahren ein, verwies den Mann aus der Unterkunft und brachte ihn in einer anderen Einrichtung unter.

Uelzen/Ebstorf - ... #Rücksicht im Straßenverkehr - die Polizei kontrolliert

Im Rahmen der Kontrollwoche #Rücksicht im Straßenverkehr kontrollierte die Polizei im Verlauf des 09.03.23 in verschiedenen Bereichen des Landkreises Uelzen. In der Bahnhofstraße in Uelzen kontrollierten Beamte in den Nachmittagsstunden mit dem Fokus "Fahrradfahrende im Straßenverkehr". Insgesamt wurden 17 Radler im Hinblick auf Beleuchtung und Befahren von Radweg in falsche Richtung kontrolliert.

Im Bereich Ebstorf ahndete die Polizei parallel weitere Verkehrsverstöße.

