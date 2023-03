Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Vermisster 73-Jähriger im Bereich Hamburg wohlauf gefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung ++ Bergen (Dumme) - Einbruch in Firmengebäude ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.03.2023

Lüneburg

Adendorf - Vermisster 73-Jähriger im Bereich Hamburg wohlauf gefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Der seit einer Woche vermisste 73-jährige Senior aus Adendorf ist wieder da. Nach den Suchmaßnahmen der Polizei mit Hilfe von Mantrailer-Hunden und der Öffentlichkeitsfahndung ging am heutigen Morgen durch die Ärztin einer Hamburger Klinik die Meldung ein, dass der vermisste Senior dort vorstellig wurde. Der Mann ist äußerlich unversehrt und wird derzeit in dem Klinikum behandelt. Die am 07.03.23 verbreitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, Foto und Namen des 73-Jährigen nicht weiter zu verbreiten.

Lüneburg - Jugendliche am Busbahnhof geschlagen - Täterin flüchtet

Zu einer Körperverletzung kam es am 08.03. gegen 14:30 Uhr im Bereich des Busbahnhofes in Lüneburg. Eine bisher unbekannte weibliche Jugendliche schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung einer 14-Jährigen gegen den Hals. Diese wurde leicht verletzt. Die Verursacherin entfernte sich danach, indem sie in einen Bus stieg. Die Polizei ermittelt.

Personenbeschreibung:

- Weiblich - circa 170cm groß - dickere Statur - circa 16 Jahre alt - Schwarze Kleidung - trug vermutlich eine Kapuze oder ein Kopftuch

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb erwischt und weiteres Diebesgut sichergestellt

Am 08.03. gegen 18:45 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße zu einem Diebstahl. Ein 25-jähriger Lüneburger entwendete unter anderem Parfums und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Daraufhin wurde er durch den Ladendetektiv gestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und einer Durchsuchung der Sachen wurde festgestellt, dass der 25-Jährige weiteres Diebesgut aus anderen Taten mit sich führte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dahlenburg - Diebstahl aus Garage - Zahlreiche Geräte entwendet - Hinweise

Zwischen dem 03.03. und dem 09.03. entwendeten Unbekannte aus einer verschlossenen Garage im Bereich Buendorf diverse Gerätschaften. Unter anderem ein Mähroboter und eine Kettensäge wurden entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude in der Dr.-Koch-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.03.23 gewaltsam ein. Die Täter öffneten eine rückwärtige Tür, gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Woltersdorf - Einbruch in Gebäude - Üfest

In das Gebäude der ehemaligen Überseefunkempfangsstelle in Lüchow/Woltersdorf brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.03.23 ein. Die Täter öffneten ein Fenster, gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen

Uelzen

Uelzen/Rosche/Lüneburg - "Plietsche" Seniorin - Betrüger kommt am Telefon ins Stottern - Anruf von falschem Polizeibeamten - Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Richtig "plietsch" reagierte eine 84-Jährige aus Uelzen. Die Seniorin hatte in den Mittagsstunden des 08.03.23 aufgrund eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten Halstenberg erhalten, der versuchte die Frau u.a. nach Vermögenswerten auszufragen. Die 84-Jährige durchschaute die Masche und fragte den Anrufer nach seinem Dienstort, woraufhin dieser ins Stottern geriet. Final machte die Seniorin es genau richtig und legte auf! Als sich kurze Zeit später erneut ein weiterer Betrüger meldete, beendet die Frau das Gespräch umgehend. "Alles richtiggemacht!"

Parallel versuchte der angebliche Polizeibeamte ... hier jetzt mit dem Namen "Heisterberg" auch in Rosche und Lüneburg bei mehreren Bürger:innen sein Glück. Auch diese bemerkten den Betrug, legten auf und wandten sich an die richtige Polizei.

Die Polizei mahnt und weist in diesem Zusammenhang auf die aktuelle Präventionskampagne "Gemeinsam gegen Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" hin.

Bad Bevensen - Häusliche Gewalt - "Wer schlägt geht!" -> Wegweisung

Für sieben Tage aus der gemeinsamen Wohnung wies die Polizei einen 38-Jährigen nach einer häuslichen Gewalt in den Nachtstunden zum 08.03.23. Der Mann hatte seine Frau im Rahmen eines Streites geschlagen und an den Haaren gezogen. Parallel leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 38-Jährigen ein.

Eimke, OT. Dreilingen - aufgrund Glätte verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi aus dem Landkreis Celle in den Morgenstunden des 09.03.23 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 47. Der junge Mann war gegen 07:30 Uhr in einer leichten Linkskurve zwischen Unterlüß und Dreilingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen sowie einem Baumstumpf. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.500 Euro.

Uelzen - Lkw beschädigt beim Wenden Laterne, Zaun und Bäume - Polizei ermittelt

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht und einem Sachschaden von mehr als 2.000 Euro in den Morgenstunden des 03.03.23 in einer Sackgasse Eichelberg ermittelt die Polizei. Beim rückwärts Herausfahren hatte ein Lkw gegen 07:00 Uhr mehrere Straßenbäume, eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun beschädigt. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Fahrzeugteile einer Sattelzugmaschine Mercedes konnten die Beamten sichern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-353, entgegen.

Suderburg/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.03.23. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 12 Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

