POL-LG: ++ Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck erbeutet ++ Dannenberg, OT. Breese in der Marsch - technischer Defekt - Traktor brennt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.03.2023

Lüneburg

Adendorf - Einbruch in Lagerräume - Hinweise

In der Nacht zum 08.03. brachen Unbekannte gegen kurz vor 04:00 Uhr in Räume eines Marktes in der Borgwardstraße ein. Aus diesem entwendeten die Unbekannten einige Arbeitsmaschinen. Durch einen vor Ort befindlichen Zeugen wurden die beiden Täter gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

In der Nacht zum 08.03. entwendeten Unbekannte aus einem geparkten Pkw Hyundai in der Bessemerstraße unter anderem Bargeld. Zwischen 02:00 und 04:45 Uhr wurde die Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen und das darin befindliche Bargeld und weitere Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Firmengebäude - Bargeld erbeutet

In ein Firmengebäude einer Autowäsche in der Lise-Meitner-Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 05.03.23 ein. Die Täter gelangten gewaltsam ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie auch Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus in der Konauer Straße brachen Unbekannte bereits in den Nachmittags- bzw. Abendstunden des 06.03.23 ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster ins Gebäude, öffneten diverse Schränke und Behältnisse und erlangten Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Geldbörse und Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Feld" brachen Unbekannte in den Nachmittags- bzw. Abendstunden des 07.03.23 ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster ins Gebäude, durchsuchten dieses und erlangten eine Geldbörse sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Katalysator demontiert

Den Katalysator eines auf einem Parkplatz in Volgershall abgestellten Pkw VW Lupo demontierten Unbekannte in der Nacht zum 07.03.23. Dabei entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Unfall zwischen Linienbus und Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.03. gegen 10:00 Uhr im Bereich der Einmündung Kirchweg / Neue Straße. Ein 34-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr den Kirchweg, als von rechts aus der Neuen Straße eine 73-jährige Fahrerin eines Pkw Opel in den Kreuzungsbereich einbog, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Scharnebeck/Lüneburg - Verkehrskontrollen Schwerpunkt "Rücksicht im Straßenverkehr"

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Rücksicht im Straßenverkehr" kontrollierten Polizeibeamte in Scharnebeck in den Nachmittagsstunden des 07.03. den Verkehr. Hierbei wurden unter anderem Parkverstöße auf Grünstreifen und im Halteverbot geahndet. In den Morgenstunden des 07.03. waren die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion im Bereich des Lüner Weges unterwegs. Hier wurde insbesondere Augenmerk auf die dortigen Radfahrer und das Befahren der falschen Seite gelegt. Innerhalb einer Stunde musste nur ein Verstoß eines Radfahrers geahndet werden. Insgesamt konnte ein gutes Verhalten im Straßenverkehr von Radfahrern und Fußgängern festgestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Breese in der Marsch - technischer Defekt - Traktor brennt

Zu einem Fahrzeugbrand eines Traktors Fendt Agro kam es in den Morgenstunden des 08.03.23 in einem Waldstück in Breese i.d. Marsch. Während Waldarbeiten war der Traktor gegen 09:00 Uhr in Brand geraten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Hitzacker - betrunken und ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Einen 52 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 07.03.23 in der Drawehnertorstraße. Dabei war der Mann aus der Region gegen 15:20 Uhr ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs, hatte parallel einen Alkoholwert von 1,2 Promille, aber keinen Führerschein. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Luckau, OT. Nauden - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 43 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 08.03.23 im Bereich Nauden. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 07:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Haftbefehl - 22-Jähriger festgenommen - Marihuana und XTC sichergestellt

Einen 22 Jahre alten Uelzener konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden 07.03.23 im Bereich des Bahnhofvorplatzes in der St.-Viti-Straße festnehmen. Das Amtsgericht Uelzen hatten aufgrund einer Vielzahl von Straftaten (Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte sowie Beleidigungen) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Bei der Festnahme gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten auch Marihuana sowie XTC bei dem 22-Jährigen sicher. Er wurde dem Amtsgericht vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Uelzen - erneute Kfz-Kennzeichen-Diebstähle in Uelzen

Zu weiteren Diebstählen von Kfz-Kennzeichen kam es in den letzten beiden Tagen im Uelzener Stadtgebiet. Von einem am Marktcenter in der Veerßer Straße abgestellten Pkw Ford Fiesta demontierten Unbekannte ein "Uelzener-Kfz-Kennzeichen" (UE-CM ...) und auch im Peter-Cordes-Weg verschwand in der Nacht zum 08.03.23 beide Kennzeichen eines Pkw. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus im Kurpark

Mehrere Gegenstände wie u.a. Lampe, Infotafel und Mülleimer beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.03.23 im Bereich des Kurparks in der Dahlenburger Straße. Parallel wurde im Bereich der "Sonnenfalle" diverse Gegenstände aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Kollision zwischen Pkw und Traktor - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision eines Pkw mit einem Traktor kam es in den Morgenstunden des 08.03.23 im Bereich eines Verbindungswegs Zum Hohenberg. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines VW Busses Multivan wollte gegen 09:30 Uhr auf einen Verbindungsweg nach rechts einbiegen, war abgelenkt und kollidierte seitlich mit einem vorfahrtsberechtigten Traktor Massey-Ferguson. Der 46-Jährige sowie sein 5 Jahre alter Sohn erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

