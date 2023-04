Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Stilles Gedenken an Michèle Kiesewetter

Am heutigen Tag jährt sich der Tag der Ermordung unserer Kollegin Michèle Kiesewetter zum 16. Mal. In aller Stille gedenkt das Polizeipräsidium Heilbronn an die am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn ermordete Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter und die Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds". Vertreter des Polizeipräsidiums, unter anderem Polizeipräsident Frank Spitzmüller, legten um 11 Uhr eine Blumenschale an der Gedenktafel an der Theresienwiese in Heilbronn nieder.

