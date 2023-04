Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: 17 Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Beamte des Verkehrsdienst Tauberbischofsheim kontrollierten am Dienstagnachmittag in Assamstadt rund 580 Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit. Die Messungen fanden zwischen 9.45 Uhr und 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 2877 in Fahrtrichtung Windischbuch statt. Dort liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Pkw bei 100 km/h und für Lkw bei 60 km/h. 17 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Spitzenreiter war ein Pkw-Lenker der mit 130 Km/h unterwegs war.

Lauda-Königshofen: 11-Jährigen angefahren und geflüchtet

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem ein unbekannter Fahrradfahrer am Dienstagabend bei Lauda-Königshofen mit einem 11-Jährigen zusammenstieß. Der Junge lief mit seinem Hund gegen 20.20 Uhr auf dem gemeinsamem Fuß- und Radweg zwischen Lauda und Distelhausen. Als er kurz stehen blieb, kollidierte ein ebenfalls auf dem Weg in Richtung Distelhausen fahrender Radfahrer mit dem 11-Jährigen. Beide kamen zu Fall. Der Radfahrer stand auf, nahm sein Rad und fuhr in Richtung Distelhausen davon. Das Kind wurde leicht verletzt und begab sich nach Hause. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Er wird als etwa 35 bis 55 Jahre alt, dünn, mit kurzem braunen Vollbart beschrieben und trug kurze, schwarze Radkleidung sowie einen mehrfarbigen Fahrradhelm. Er soll mit einem Rennrad unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Pkw durch Wohnmobil beschädigt

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Dienstag an einem Opel Agila in Tauberbischofsheim. Dieser stand zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Vitryallee. Als die Fahrerin ihren Opel abstellte, stand daneben ein Wohnmobil. Als sie zurückkam, bemerkte sie weiße Lackantragungen und einen Schaden an ihrem Auto. Vermutlich wurde dieser durch das Wohnmobil verursacht. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Bad Mergentheim: Reifen beschädigt - Wer hat was gesehen?

Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr am Dienstag beschädigte ein Unbekannter die Reifen eines Pkws in Bad Mergentheim. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug in der Tilsiter Straße ab. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass der vordere und der hintere linke Reifen platt waren. Vermutlich hat ein Unbekannter die Luft herausgelassen oder die Reifen zerstochen. Personen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell