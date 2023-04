Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Großrinderfeld: Leitplanke gestreift - 10.000 Euro Schaden

10.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagabend bei einem Unfall auf der A 81 bei Großrinderfeld. Der Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters fuhr gegen 20.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern. Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Folgetag meldete er dann den Unfall nachträglich. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim-Reinhardshof: Pedelec gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch gegen 19 Uhr ein Pedelec in Wertheim-Reinhardshof. Die Besitzerin stellte ihr Fahrrad an einem Geländer hinter ihrem Wohngebäude in der Theodor-Heuss-Straße ab und sicherte es mit einem Zahlenschloss. Die Täter knackten die Sicherung und entwendeten das Zweirad. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim: Mauer mit Spraydosen besprüht

In roter, blauer und grüner Farbe besprühten Unbekannte am Mittwoch eine Mauer in Wertheim. Der oder die Täter hinterließen zu einem nicht bekannten Zeitpunkt mehrere Schriftzüge und Zahlen in der Nebenrittergasse sowie in der Rittergasse. Außerdem wurden ein Mülleimer und eine Parkbank mit Schmierereien versehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell