POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Unbekannte lösten vermutlich absichtlich Radmuttern an einem in Öhringen geparkten Pkw. Zwischen Samstag, gegen 20 Uhr, und Montag, gegen 8 Uhr, stand der Smart in der Fortunastraße. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Wagen und lösten die Radmuttern an einem Rad des Autos. Der 45-jährige Besitzer des Wagens setzte sich am Montagmorgen in sein Gefährt und fuhr los. Dabei bemerkte er ungewöhnliche Geräusche und eine eingeschränkte Fahrdynamik. Als der Mann den Smart überprüfte, stellte er fest, dass drei Radmuttern gelöst waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Kradfahrer übersehen und angefahren

Ein verletzter Kradfahrer und rund 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Öhringen. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW vom Parkplatz der Gewerblichen Schule auf die Straße "Am Ochsensee" ein. Dabei übersah er den herannahenden 17-jährigen auf seiner Piaggio. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert wurde. Der 17-Jährige wurde zur Abklärung der Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr stand der Wagen am Fahrbahnrand der Golbergstraße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

