Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zu schnell unterwegs - Polizei misst Geschwindigkeit

Polizeibeamte des Polizeireviers Wertheim kontrollierten am Mittwoch die Geschwindigkeit von 50 Fahrzeugen auf der Kreisstraße 2824. Die Fahrer wurden an der Kreuzung Kembacher Weg und Höhefelder Straße in Richtung Tauberbischofsheim mit dem Lasermessgerät zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr gemessen. Bei erlaubten 50 km/h waren von den 50 Fahrzeugen sieben zu schnell unterwegs. Fünf Pkw-Lenker müssen mit einem Punkt rechnen und der Spitzenreiter, der mit 91 km/h fuhr, sogar mit einem Fahrverbot.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Aggregat gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Montag gegen 12 Uhr und Mittwoch gegen 16 Uhr ein Stromaggregat in Großrinderfeld-Gerchsheim. Das Gerät stand auf einer Baustelle in der "Alte Schönfelder Straße" und wurde aufgrund eines Gewichts von rund 800 kg vermutlich mit einem Gabelstapler oder einem Radlader verladen und abtransportiert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell