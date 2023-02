Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Münzbehälter an Toilette beschädigt

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen versuchten Unbekannte An der Burg den Münzbehälter einer öffentlichen Toilette aufzubrechen. In der Herrentoilette konnten Beschädigungen an dem Behältnis festgestellt werden. An das Münzgeld gelangten jedoch niemand. Die Polizeiinspektion Mühlhausen hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

