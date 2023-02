Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Backwaren brennen im Rausch an

Nordhausen (ots)

Im Cannabisrausch verspürte ein 18-Jähriger ein Hungergefühl in Nordhausen. Um den Hunger zu stillen legte er in der Nacht zu Freitag zwei Baguettes in den Herd und heizte ihnen kräftig ein. Aufgrund des Einflusses durch die Betäubungsmittel schlief er ein und verpasste den optimalen Garpunkt. Die Backwaren verbrannten und qualmten so stark, dass Nachbarn die Feuerwehr riefen. Der junge Mann erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. In der Wohnung stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine geringe Menge an Cannabis fest und beschlagnahmten diese.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell