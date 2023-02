LPI-NDH: Vermisste wieder da - Fahndungsmaßnahmen eingestellt

Menteroda (ots) - Mittwochabend kam es zu dem Brand von insgesamt drei Mülltonnen, welche an einem Mehrfamilienhaus standen. Durch die Brandzehrung wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Personen waren durch das Feuer nicht gefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

