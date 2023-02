LPI-NDH: Mülltonnen niedergebrannt

Bad Frankenhausen (ots) - Zu einem Unfall kam es in der Hauptstraße am Mittwochnachmittag. Die Fahrerin eines Opel ist hier in den Gegenverkehr geraten. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zur Kollision mit einem Volkwagen. Scheinbar unbeeindruckt entfernte sich die Fahrerin des Opel von dem Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser machten das Unfallauto ausfindig und trauten ihren Augen nicht - die Fahrerin ...

