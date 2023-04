Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradfahrer stürzt vor Pkw

Unverletzt blieb ein 19-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in Wertheim, als er vor einem Seat Leon auf die Fahrbahn stürzte. Der Suzuki-Lenker befuhr gegen 18.40 Uhr die "Neue Vockenroter Steige" in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In der scharfen Rechtskurve auf Höhe der Georg-Feuerstein-Straße, verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei rutschte er über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Seat. Dieser konnte vor dem Zusammenstoß bis zum Stillstand abbremsen, wodurch Verletzungen des 19-Jährigen verhindert werden konnten. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

