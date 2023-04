Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte Täter beschädigen mehrere parkende Pkw - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden in der Schweriner Paulsstadt mehrere abgestellte Pkw beschädigt: Unbekannte Tatverdächtige hatten insgesamt 9 Wagen im Bereich der Wismarschen Straße bis hin zur Franz-Mehring-Straße angegriffen und deren Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu den noch unbekannten Tatverdächtigen machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell