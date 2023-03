Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Brand frühzeitig entdeckt - Polizisten retten Frau aus brennender Wohnung.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (05.03.2023) wurde die Polizei zu einem Brand in der Detmolder Straße in Heiden gerufen. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes entdeckte diesen in der Wohnung ihrer 84-jährigen Klientin, als sie die Frau gegen 20.30 Uhr aufsuchen wollte. Beim Betreten der Räumlichkeiten schlug ihr Rauch entgegen, so dass sie umgehend den Notruf wählte. Zwei Polizeibeamte, die als Erste vor Ort waren, retteten die Bewohnerin im Rollstuhl aus der brennenden Wohnung. Anschließend wurde die schwer verletzte 84-Jährige durch Rettungskräfte erstversorgt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, der auf dem Herd in der Küche entstanden war. Es wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro verursacht.

