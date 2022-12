POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Thedinghausen. Heute, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Oister Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Oister Dorfstraße aus Richtung Margelsen in Richtung Oiste unterwegs. Mit im Fahrzeug saß ein 26 Jahre alter Mann. In Höhe des Hustedter Weges in der dortigen Rechtskurve kam ersten Informationen zufolge der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem MAN-Lkw eines 61-Jährigen zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Insassen des Mercedes leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 30.000 EUR beziffern lässt. Beide Fahrzeugen waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Zur Stunde ist die Vollsperrung zwar aufgehoben, die Fahrbahn jedoch teilweise blockiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Fahrbahn noch glatt war. In diesem Zuge weist die Polizei daraufhin, dass nicht nur in den frühen Morgenstunden mit Winterglätte zu rechnen ist.

