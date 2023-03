Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 12.40 Uhr befuhr ein 85-jähriger Man aus Detmold mit seinem VW Golf die Weberstraße in Richtung Bielefelder Straße. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet er plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 64-jährigen, ebenfalls aus Detmold stammenden Mannes. Der Unfallverursacher erlitt dabei eine leichte Handverletzung. Nachdem er sich erst zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hatte, kehrte er aber nach kurzer Zeit freiwillig zurück. Da sein gesamtes Verhalten darauf schließen ließ, dass er nicht mehr in der Lage ist, als Fahrzeugführer am Straßenverkehr teilzunehmen, wurde sein Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

