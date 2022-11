Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann trat Polizisten

Am Sonntag, 20.11.2022, 1.45 Uhr trat ein Mann einen Polizisten in Beckum. Eine Person hatte sich bei der Polizei gemeldet und bat um polizeiliche Unterstützung auf dem Sudhoferweg. Als die Beamten dort eintrafen, kam ein 29-Jähriger aus dem Haus gestürmt. Der Beckumer schrie herum, ging bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu und hielt sich nicht an die Anweisungen des Polizisten. Da er weiter drohend auf den Beamten zuging, setzte dieser das Reizstoffsprühgerät gegen den 29-Jährigen ein. Als der Mann gefesselt werden sollte, riss er sich los und flüchtete. Polizisten stellten den Beckumer, fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Im Streifenwagen trat der 29-Jährige mehrfach gegen die Scheibe des Fahrzeugs und gegen einen Beamten. Während des Einsatzes beleidigte der Mann die Einsatzkräfte wiederholt und verhielt sich selbst im Polizeigewahrsam aggressiv sowie renitent. Den Grund des Hilfeersuchens bei der Leitstellte konnten die Polizisten nicht in Erfahrung bringen. Denn auch ein weiterer Bewohner verhielt sich aggressiv und war nicht zugänglich.

