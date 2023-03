Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 13.40 Uhr befuhr eine 19-jährige Radfahrerin aus Bad Salzuflen die Walhallastraße bergauf in Richtung Heidestraße. In Höhe der Hausnummer 56 hielt sie kurz an und stieg von ihrem Rad. Zu diesem Zeitpunkt stand rechts am Fahrbahnrand ein VW Polo geparkt. Plötzlich setzte der 94-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw zurück und wendete in der Hauszufahrt. Dabei erfasste der aus Bad Salzuflen stammende Mann die Radfahrerin, die zu Boden stürzte und leichte Verletzungen an beiden Knien erlitt. Ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw. Zeugen des Unfalls notierten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs, sodass der Fahrzeughalter schnell ermittelt werden konnte. Er wurde zu Hause angetroffen und gab an, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

