Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Einbruch ins Umspannwerk - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu dem Umspannwerk in Kupferzell und entwendeten hunderte Meter Kupferkabel. Zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr begaben sich die Einbrecher in die Künzelsauer Straße und stemmten das Haupttor zu dem Umspannwerk auf. Von dem Gelände entwendeten sie daraufhin hunderte Meter an Kupferkabel im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags. Zum Abtransport nutzten die Diebe vermutlich ein Fahrzeug. Neben den Kabeln entwendeten sie auch Werkzeuge aus einem in unmittelbarer Nähe auf einer Baustelle abgestellten Transporter, den sie zuvor ebenfalls aufgebrochen hatten. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Rund 13.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall bei Bretzfeld am Donnerstagmittag entstand rund 13.000 Euro Sachschaden. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit einem Mietwagen von der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Bretzfeld ab. Als er mit seinem Audi A5 nach links auf die Landesstraße 1089 in Richtung Bretzfeld abbog, übersah er vermutlich einen herannahenden 22-Jährigen in seinem Mercedes Sprinter mit Anhänger. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

