POL-MR: Katalysator gestohlen + Positiver Drogentest + Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Gladenbach - Katalysator gestohlen

Zwischen Freitag, 24. Februar und Freitag, 17. März, stahlen einen Katalysator. Sie trennten dazu das Rohr des Endschalldämpfers vor und hinter dem Kat. Der betroffene schwarze Mercedes SLK parkte auf einem Parkplatz vor einem Anwesen in der Ferdinand-Köhler-Straße. Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Positiver Drogentest

Nach einem positiv verlaufenen Drogentest veranlasste die Polizei Stadtallendorf eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Für den 29 Jahre alten Autofahrer aus dem Ostkreis endete die Fahrt mit der Kontrolle in der Bahnhofstraße am Mittwoch, 19. April, um 19.45 Uhr.

Stadtallendorf - Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Pendler-Parkplatz in der Niederkleiner Straße an der Unterführung zum Bahnhof. An einem dort mit der Front zum Bahndamm geparkten grauen VW Golf 3 entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro an Rad, Felge und Radlauf hinten rechts. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Rangiermanöver hin. Der Verursacher fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu benachrichtigen. Wer hat zur Unfallzeit am Mittwoch, 19. April, zwischen 14 und 19 Uhr , auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Golf gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

