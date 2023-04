Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Ilsfeld: Kontrollstelle auf der Autobahn 81

Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führte am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr stationäre Kontrollen auf der Rastanlage "Wunnenstein West" der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart durch. Bei den Kontrollen wurden aus dem fließenden Verkehr Fahrzeugführer und -führerinnen aufgefordert den Streifenwägen zu folgen, um anschließend auf dem Gelände der Rastanlage kontrolliert zu werden. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Polizei an der Kontrollstelle beteiligt, davon waren 26 Polizeibeamte auf der Autobahn mit Fahrzeugen unterwegs und lotsten die zu kontrollierenden Fahrzeug auf die Rastanlage. Am Ende des Tages wurden 110 Fahrzeug und ihre 144 Insassen überprüft. Dabei konnten neun Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, vier Mal die Fahrt unter der Beeinflussung von Drogen und drei Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt werden. Zudem gab es Verstöße gegen das Waffengesetz, Pflichtversicherungsgesetz, die Sozialvorschriften, die Ladungssicherung und acht weitere Verkerhsordnungswidrigkeiten. Ebenfalls wurden zwei Personen vorläufig festgenommen. Den beiden Männern wird vorgeworfen mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

