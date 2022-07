Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Drogenkontrollen in der Gießener Innenstadt + Beamte mussten Pfefferspray einsetzen + E-Scooter geklaut - Täter humpelte + Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer

Pressemeldungen vom 27.07.2022:

Gießen: Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwigstraße

Zuletzt gingen einige Beschwerden von Anwohnern in der Gießener Ludwigstraße ein. Mehrere Personen hatten sich gemeldet und mitgeteilt, dass dort immer wieder Raser in den Nachtstunden unterwegs seien. Polizeibeamte hatten sich mit einem Messgerät dort in der Nacht zum Mittwoch aufgestellt. Es wurden auf der Strecke, die zwischen 22.00 und 06.00 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h hat, 17 Fahrzeuge festgestellt werden. Am "schnellsten" war ein Motorradfahrer mit fast 60 km / h.

Gießen: Fast 100 Gramm schwere Haschischplatte sichergestellt

Bei einer Kontrolle am Dienstagabend in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße fanden Polizeibeamte bei einem 26 - jährigen algerischen Asylbewerber eine Haschischplatte von etwa 100 Gramm. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Gießen: Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Ein Streit unter zwei marokkanischen Asylbewerbern eskalierte am Dienstag, gegen 21.00 Uhr, in der Erstaufnahmeeinrichtung. Die beiden Personen, 22 und 35 Jahre alt, gerieten aneinander. Dabei soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit einer Glasflasche traktiert haben. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Gießen: Drogenkontrollen in der Innenstadt

Beamte des Gießener Rauschgiftkommissariates waren am letzten Montag im Bereich "Auf der Bach" in Gießen unterwegs. Es hatten sich Hinweise, dass dort mit Drogen gehandelt wird, ergeben. Mehrere Kripobeamte, unterstützt von der Bereitschaftspolizei in Lich, kontrollierten insgesamt zwölf Personen. Gegen vier Personen, darunter drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 21, 27 und 37 Jahren sowie einem Algerier im Alter von 36 Jahren, wurden Verfahren wegen des Besitzes von Drogen eingeleitet. Gegen acht weitere Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Weitere Kontrollen sind geplant.

Wettenberg: Entblößt am Silbersee

Im Bereich eines Parkplatzes am Silbersee hat sich ein Unbekannter vor zwei Frauen entblößt. Der Mann hatte sich den beiden Geschädigten gleich zwei Mal nackt gezeigt und flüchtete, nachdem er von den Zeuginnen ertappt wurde. Er soll etwa 180 Zentimeter groß sein und weißes dichtes sowie kurzes Haar haben. Auffällig an ihm sei eine kräftige Statur mit einem Bauchansatz sowie stark gebräunter Haut.

Gießen: Beamte mussten Pfefferspray einsetzen

Gegen einen renitenten 49 - Jährigen mussten Polizeibeamte am Montagnachmittag in Lützellinden Pfefferspray einsetzen. Zeugen hatten zuvor wegen häuslicher Gewalt die Polizei verständigt. In Lützellinden konnten die Polizisten dann auch schnell eine Person, die dafür in Frage kommt, ausmachen. Bei der Festnahme leistete der Mann Wiederstand.

Gießen: E-Scooter geklaut - Täter humpelte

In der Bahnhofstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen und das Fahrzeug weggeschoben. Zeugen konnten den Dieb beobachten und der Polizei eine Beschreibung geben: Er soll einen dunklen Teint haben und ca. 170 Zentimeter groß sein. Er habe, so die Zeugen, eine dunkle Mütze und einen Rucksack getragen. Möglicherweise humpelte er mit dem linken Bein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Rabenau: Abgelenkt und bestohlen

Unbekannte Diebe haben am Dienstagmittag durch geschickte Ablenkung eine Geldbörse und einen Ring entwendet. Die beiden Männer hatten das Anwesen in der Grünberger Straße betreten und eine Bewohnerin ein Handy vorgezeigt. Dabei gelang es einer zweiten Person unbemerkt in das Wohnhaus zu kommen. Diese zweite Person erbeutete dann auch die genannten Gegenstände. Der erste Täter soll ca. 180 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine kurze Hose und hatte einen dunklen Teint. Die zweite Person soll etwa gleichalt sein und soll ein weißes Shirt und ebenfalls eine kurze Hose getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte in der Straße "Am Festplatz" im Zeitraum Dienstag (12.Juli) 00.00 Uhr und Dienstag (26.Juli) 10.00 Uhr einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem roten Polo zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Auf Parkplatz VW beschädigt

Nur eine Stunde parkte ein VW am Dienstag (26.Juli) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Siemensstraße in Großen-Linden. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr den blauen Golf an der Beifahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht von Donnerstag (21.Juli) in einem Parkhaus in der Neustadt. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 10.20 Uhr und 12.00 Uhr den schwarzen A6 im hinteren, rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer

Am Dienstag (26.Juli) gegen 18.35 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Gießen mit einem Pedelec den Gehweg der Rodheimer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 35-jähriger Gießener mit einem Pedelec befuhr die Lahnstraße und beabsichtigte auf die Rodheimer Straße einzubiegen. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Pedelecs, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Verletzte Radfahrerin nach Unfall

Eine 24-Jährige aus Gießen befuhr am Dienstag (26.Juli) gegen 14.15 Uhr mit einem Fahrrad den Gehweg der Westanlage. Eine 30-jährige Frau in einem Ford beabsichtigte von der Schanzenstraße in die Westanlage einzubiegen und übersah offenbar die Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 24-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 56-jähriger Mann in einem Audi und ein 35-Jähriger in einem LKW befuhren hintereinander die Bundesstraße 457 von Nidda in Richtung Lich. An einem Kreisel an der Friedberger Straße hielt der Audi-Fahrer an. Diesen Bremsvorgang bemerkte der LKW-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

