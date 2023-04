Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Ein Schockanruf hätte einen 54-Jährigen am Dienstag beinahe um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Der Mann wurde gegen 12 Uhr von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben, auf dem Telefon angerufen. Diese gaukelten ihm vor, dass eines seiner Kinder einen schweren Unfall verursacht hätte, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Er müsse nun eine Kaution bezahlen, oder sein Kind würde im Gefängnis landen. Der völlig geschockte Mann verlangte daraufhin bei seiner Bank die Ausbezahlung der verlangten Summe. Ein Bankmitarbeiter, der aufgrund einer besonderen Schulung die Betrugsmasche erkannte, verständigte sofort die Polizei und konnte durch seine gute Reaktion einen Schaden verhindern. Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Heilbronn-Böckingen: Vorfahrtsunfall mit hohem Schaden

15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Freitagmorgen in der Stedinger Straße in Heilbronn. Eine 19-Jährige kollidierte an der Kreuzung Stedinger Straße und Heinrichstraße gegen 7.45 Uhr mit ihrem Audi mit dem von rechts kommenden Seat einer 26-Jährigen. Der Seat musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

