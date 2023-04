Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse gestohlen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Wegberg war am Dienstag (11. April), gegen 16.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Helpensteinstraße einkaufen. Sie legte ihre Geldbörse in einem Regal an der Frischetheke ab und vergaß sie mitzunehmen. Als sie dies an der Kasse bemerkte, eilte sie zurück und konnte ihre Geldbörse nicht mehr auffinden. Da sie einen Mann bemerkt hatte, der sich auffällig in ihrer Nähe aufgehalten hatte, bat sie darum, die Videoaufzeichnung des Geschäftes auszuwerten. Auf den Aufnahmen war ein Mann erkennbar, der gezielt das Portemonnaie an sich nahm und mit diesem das Geschäft verließ. Anschließend fuhr er mit einem olivgrünen oder grauen Pkw davon. Der Unbekannte hatte grau-blonde kurze Haare, einen Mittelscheitel und war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß. Er trug eine Brille, wirkte westeuropäisch und hatte eine untersetzte Figur. Seine Oberbekleidung war dunkel. Die Aufzeichnungen wurden der Polizei ausgehändigt und werden nun ausgewertet. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell