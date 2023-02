Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Tag der Berufe" am 15.03.2023 in der LPI Saalfeld

Bild-Infos

Download

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla, Sonneberg (ots)

Am 15. und 16. März 2023 beteiligt sich auch die Landespolizeiinspektion Saalfeld am "Tag der Berufe 2023", um interessierte Schülerinnen und Schüler über den Polizeiberuf zu informieren. Am Mittwoch, dem 15.03.2023, gibt es für die Nachmittags-Veranstaltung von 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr am Standort Saalfeld noch freie Plätze. Weiterhin besteht auch am darauffolgenden Donnerstag, dem 16.03.2023, noch die Möglichkeit, per Video-Chat am Nachmittag Informationen zum Polizeiberuf, Einstellungsvoraussetzungen und Hinweise zum Eignungsauswahlverfahren zu erhalten. Die jeweilige Anmeldung erfolgt über die offizielle Seite "Tag der Berufe 2023" der Bundesagentur für Arbeit. Über folgenden Link gelangen Interessierte zur Anmeldung bzw. fortfolgend zum Angebot "Polizeivollzusgbeamte/r in der Polizei Saalfeld": https://ba.tagderberufe.de/ Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen begrenzt, bei Rückfragen steht die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell