Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Alkohol beziehungsweise Drogen

Sonneberg / Frankenblick (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Sonneberg kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im hiesigen Krankenhaus durchgeführt. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren als Betroffener verantworten.

Am gleichen Tag gegen 21:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw Mercedes in Frankenblick. Der 51-jährige Fahrer hatte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Des Weiteren wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der 51-Jährige muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren verantworten.

