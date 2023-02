Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

Almerswind - Schalkau (ots)

Auf der Landstraße zwischen Almerswind und Schalkau kam am 27.02.2023 gegen 07:30 Uhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und an dem Auto entstand Sachschaden. Die 19-Jährige wurde in der Folge durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

