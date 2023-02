Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Buntmetall aus einer Firma

Schalkau (ots)

In der Zeit vom 24.02.2023, 12:00 Uhr bis zum 27.02.2023, 08:00 Uhr wurde in Schalkau im dortigen Gewerbegebiet in die Firma Zwergnase Puppen GmbH eingebrochen. Die unbekannten Täter konnten ca. 100kg Kupferplatten sowie 4 - 5 Meter Messing stehlen. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Buntmetalls machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

