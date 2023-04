POL-HS: Flucht vor der Polizei

Heinsberg-Laffeld (ots) - Durch ein Fenster drangen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Maarstraße ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde ein Fernseher. Ob die Täter noch weitere Gegenstände mitnahmen, wird nun ermittelt. Die Tat wurde zwischen 11 Uhr am 6. April (Donnerstag) und 14.30 Uhr am 11. April (Dienstag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

