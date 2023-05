Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wäschetrockner brannte

Aalen (ots)

Rudersberg - Oberndorf: Wäschetrockner brannte

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde die Feuerwehr Rudersberg zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Wieslaufstraße alarmiert. Wie sich herausstellte, war ein Wäschetrockner im Keller des Hauses aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und hatte dabei auch eine Holztüre entzündet. Durch Löscharbeiten der Bewohner erlitt ein 23-Jähriger eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 55-Jährige zog sich leichte Brandverletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Feuerwehren aus Rudersberg und Welzheim waren mit 9 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften ausgerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell