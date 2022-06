Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard von Freitag, 03.06.2022 bis Sonntag, 05.06.2022, 13:00 Uhr

Boppard (ots)

Samstag, 04.06.2022

Boppard - Diebstahl einer Geldkassette

Im Rahmen von Aufräumarbeiten der "Rheingässer Kirmes" wurde gegen 00:40 Uhr eine Geldkassette mit den Einnahmen des Bierwagens in einem in der Rheinallee geparkten Pkw Renault Kangoo vorübergehend deponiert. Beim Entladen des Pkw an der Halteranschrift, etwa eine halbe Stunde später, wurde das Fehlen der Geldkassette bemerkt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Boppard (Tel: 06742 809-0 oder per Mail: piboppard@polzei.rlp.de) erbeten.

Sonntag, 05.06.2022

Boppard - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 40-jähriger die B9 aus Spay kommend in Richtung Boppard. Kurz vor der Ortseinfahrt Boppard kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite und blieb nach einer Drehung erst einige hundert Meter weiter im rechten Straßengraben liegen. Bei dem Fahrzeugführer konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Zudem gab er an, aufgrund von Übermüdung am Steuer kurz eingenickt gewesen zu sein. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem 40-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

