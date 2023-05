Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann nach Streitigkeiten in Gewahrsam, Sachbeschädigungen, Unfallflucht, Diebstahl und Unfall

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Georg-Friedrich-Händel-Straße geparkten PKW der Marke KIA. An dem KIA entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung- Privatmann lobt Belohnung aus

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr haben Unbekannte mehrere Stühle einer Gaststätte in der Schönebürgstraße beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 500 Euro. Für Hinweise die zur Ermittlung der Täter führen, lobt der Inhaber des Restaurants eine Belohnung von 500 Euro aus.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 047951 480-0 entgegen.

Schrozberg: Mann nach Streitigkeiten in Gewahrsam - Polizist verletzt

Gegen 14:30 Uhr am Sonntag kam es zwischen zwei Männern zu Streitigkeiten auf einem Spielplatz im Stadionweg, in deren Verlauf ein 20-Jähriger zunehmend aggressiv wurde. Die alarmierte Polizei traf den Mann wenig später vor seiner Unterkunft im Zeller Weg an und wollte diesen einer Kontrolle unterzeihen. Hiergegen widersetzte sich der 20-Jährige. Zudem beleidigte er die beiden eingesetzten Polizeibeamten. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen, da von ihm weitere Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu befürchten warne. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Schwäbisch Hall: Kurioser Unfall

Gegen 15:00 Uhr am Sonntag befuhr ein 24-Jähriger mit einem Mercedes-Gespann die Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld. Dabei löste sich das linke Hinterrad des Wagens und prallte gegen einen entgegenkommenden Opel Mokka einer 79-Jährigen. Von dort wurde das Rad erneut abgewiesen und prallte gegen einen auf dem Hof eines Autohauses geparkten BMW. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Untermünkheim: Pflanzen und Grabschmuck auf Friedhof entwendet

Am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr entwendete ein Unbekannter an mehreren Gräbern auf dem dortigen Friedhof frisch eingesetzte Pflanzen, indem er diese ausgrub. Auch Grabschmuck von einem frischen Grab wurde entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Dieb unter Telefon 04791 400-0.

Blaufelden: Mehrere Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 6:30 Uhr haben Unbekannte entlang der K2530 zwischen Senke Billingsbach und Kreuzung K2533 rund 29 Leitpfosten und fünf weitere Verkehrszeichen teils herausgerissen oder umgeknickt. Der Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise auf die Verursacher unter Telefon 07953 925010.

