Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vandalismus in Kirchen

NACHTRAGSMELDUNG

Offenburg (ots)

Die Ermittlungen rund um die Sachbeschädigungen in den zwei Offenburger Kirchen am vergangenen Freitag dauern an. Konkrete Täterhinweise oder Motive für den Vandalismus liegen bislang nicht vor. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund der engen örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang der beiden Taten nicht auszuschließen. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass die Vorfälle in Verbindung mit den Farbschmierereien an einer Offenburger Moschee Anfang Oktober stehen.

Aktuell werden durch Kriminaltechniker am Wochenende erhobene Spuren ausgewertet. Zeugen, die am frühen Freitagabend in der Pfarrstraße oder in der Poststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Ursprungsmeldung vom 14.11.2022, 08.36 Uhr

Offenburg - Vandalismus in Kirchen

Am Freitagnachmittag verwüsteten ein oder mehrere Täter die Kirchen in der Kreuzkirchstraße und der Poststraße. Es wurden Stühle und Pulte umgeworfen, Kerzenständer und Blumen von den Altären gerissen und herumgeworfen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781 21-2200, in Verbindung zu setzen.

/AHim

