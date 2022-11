POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Scheibe eingeschlagen

Baden-Baden (ots) - In zwei Fällen mussten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden am Sonntag zu Einbrüchen in der Innenstadt ausrücken. Am Sonntagabend verrichtete dabei offenbar eine Alarmanlage ihren Dienst und vereitelte ersten Erkenntnissen zu Folge den Erfolg eines Einbruches in der Werderstraße. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Beamten des Polizeireviers vor Ort und konnten in dem Wohnhaus keine Person mehr antreffen. Ob doch etwas entwendet wurde, ...

