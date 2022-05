Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Seniorin die Armbanduhr geraubt - Polizei fahndet nach unbekannten Täterinnen

Samstag, 28. Mai 2022, 10:20 Uhr

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Räuberinnen. Die Frauen hatten am Samstagvormittag in Oberkassel einer Seniorin die Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und waren dann mit einem Pkw geflüchtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 87-Jährige gegen 10:20 Uhr zu Fuß auf der Oberkasseler Straße unterwegs. An der Bushaltestelle "Sigmaringenstraße" verwickelte eine Unbekannte sie zunächst in ein kurzes Gespräch, bis die Seniorin plötzlich von einer weiteren Frau von hinten festgehalten wurde. Zeitgleich zog ihr die erste die wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk. Beide Täterinnen flüchteten dann einige Meter weiter zu einem schwarzen Pkw, der in einer Parklücke auf der Oberkasseler Straße stand, und fuhren in Richtung Luegallee davon.

Die Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:

Die erste ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie hat eine kräftige Statur und lange schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war sie mit einem weißen, mit glitzernden Steinen besetzten, Oberteil aus Nylon und einer schwarzen Hose.

Die zweite Täterin ist etwa gleichalt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie hat kurze dunkle Haare.

Beide Frauen sprachen nur mäßig deutsch mit einem starken Akzent.

Da nicht auszuschließen ist, dass die Frauen von Komplizen/Komplizinnen in dem Fluchtfahrzeug unterstützt worden sind, stellt sich den Ermittlern auch folgende Frage:

Wer kann Angaben zu einem verdächtigen schwarzen Kleinwagen und dessen Insassen machen?

Hinweise zu den Unbekannten und dem Auto werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700.

