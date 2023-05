Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Einbruch

Aalen (ots)

Blaufelden: Sachbeschädigung an Markthalle

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag rund 18 Mal vermutlich mit einer Gasdruckwaffe Metallkugeln auf die Fassade der Markthallte in der Schulstraße geschossen. Dabei wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 07953 9250 010 zu melden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 7:15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam durch Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu den Räumen eines Kindergartens im Badweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell