POL-WES: Voerde - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Wesel (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, um eine flüchtige Autofahrerin zu finden. Bei dem Unfall war ein 11-jähriges Mädchen am Montag (28.11.) gegen 09.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Wackenbrucher Straße unterwegs. Sie wollte in Richtung Idac-Noddack-Gesamtschule fahren. In Höhe der Hausnummer 25 ist zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen SUV gekommen. Die ...

