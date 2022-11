Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 11-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um eine flüchtige Autofahrerin zu finden. Bei dem Unfall war ein 11-jähriges Mädchen am Montag (28.11.) gegen 09.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Wackenbrucher Straße unterwegs. Sie wollte in Richtung Idac-Noddack-Gesamtschule fahren.

In Höhe der Hausnummer 25 ist zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen SUV gekommen. Die Fahrerin ist ausgestiegen und hatte gefragt, ob alles in Ordnung ist. Anschließend ist sie weiter in Richtung Friedenstraße gefahren.

Die Fahrerin ist etwa 165 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt mit schwarzen Haaren.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell