Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach Mercedes Fahrzeug vom Parkplatz entwendet

Löhne (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (9.8.) gegen etwa 11.00 Uhr bemerkte der Besitzer eines grauen Daimler Chrysler E 500, das das Fahrzeug entwendet wurde und informierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen befand sich der Daimler mit dem amtlichen Kennzeichen HF-ZR 21 am Montagabend gegen 21.00 Uhr noch abgestellt auf einem Parkplatz neben seinem Wohnhaus an der Wilhelmstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres Baujahr mit keinen besonderen Ausstattungsmerkmalen. In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug und flüchteten damit. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Wilhelmstraße oder auch das Fahrzeug beobachtet haben. In wie weit der Verkauf eines weiteren Fahrzeuges des Geschädigten über eine Verkaufsplattform eine Rolle spielt, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell