Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 15-jährige Mofafahrerin bei Unfall verletzt - Unfallbeteiligter oder Zeugen gesucht

Vlotho (ots)

(jd) Eine 15-jährige Vlothoerin fuhr gestern (8.8.), gegen 18.45 Uhr mit ihrer Mofa auf dem Roten Weg in Richtung Bretthorststraße. In Richtung Winterbergstraße fuhr zeitgleich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen SUV. Als dieser in einem Kurvenbereich sehr mittig auf der Straße fuhr, versuchte die 15-Jährige dem Auto auszuweichen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen geschotterten Seitenstreifen. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dadurch zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der bisher unbekannte Fahrer des entgegenkommenden SUV kam seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nicht nach und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Schaden, der durch den Sturz entstand, liegt bei rund 500 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den bisher unbekannten Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrer machen können, darum, sich unter 05221/8880 zu melden.

